Milan, per Zirkzee si può usare l'arma Saelemaekers

Il Milan si è iscritto alla corsa per Joshua Zirzkee già da diverso tempo. Il centravanti olandese che è esploso al Bologna è in cima alla lista dei possibile candidati della squadra rossonera per il ruolo di nuovo attaccante. L'operazione con la squadra rossoblù è però tutta da imbastire ed è complicata. La Gazzetta dello Sport oggi riporta che i rossoblù chiederanno almeno 70 milioni per il cartellino della piunta olandese, basandosi anche sulla valutazione con la quale l'Atalanta, l'estate scorsa, ha venduto Hojlund (un po' più giovane ma con qualche gol in meno) al Mancehster United.

Il Milan può giocarsi due vantaggi. Il primo è la volontà del giocatore a cui piacerebbe rimanere in Italia: sembrerebbe scongiurata così l'ipotesi di un ritorno di Zirkzee al Bayren Monaco che teoricamente gode di una clausola da 40 milioni di euro. Dall'altra parte i rossoneri possono giocarsi la carta Alexis Saelemaekers: l'esterno belga è stato girato in prestito l'estate scorsa e il Bologna vorrebbe riscattarlo. L'inserimento del giocatore nella trattativa potrebbe essere d'aiuto ai rossoneri anche se, al momento, il Bologna non sembra incline a questa prospettiva.