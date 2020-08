Milan, Pessina può arrivare a metà prezzo

Tra gli obiettivi del Milan per rinforzare il suo centrocampo c'è anche Matteo Pessina, il cui cartellino appartiene all'Atalanta: come spiega La Gazzetta dello Sport, i bergamaschi sono disposti ad aprire un tavolo di trattativa, mentre i rossoneri farano valere il loro diritto del del 50% sulla futura rivendita del giocatore (fu inserito nell'estate 2017 quando il club di via Aldo Rossi lo cedette ai nerazzurri). In pratica, il Milan lo potrebbe acquistare a metà prezzo.