Milan, Piatek sul mercato: Kris dovrà decidere entro questa settimana

Piatek resta sul mercato, ma il pistolero dovrà prendere una decisione entro la fine di questa settimana. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che spiega come il Milan non voglia rischiare di rimanere senza una valida alternativa a Ibrahimovic in rosa. Il centravanti polacco piace sempre in Inghilterra: su di lui ci sono Aston Villa e Crystal Palace, mentre il Tottenham sembra essersi defilato. Occhio anche al Psg, che potrebbe puntare proprio su Piatek se Cavani dovesse partire a gennaio.