Milan-Porto, rallentamento per Taremi: Monza nervoso alla finestra

vedi letture

Negli ultimi minuti la trattativa tra Milan e Porto per Taremi ha incontrato un momento di stallo, sicuramente risolvibile, ma che non ha portato ancora alla luce verde per quanto riguarda la finalizzazione dell'operazione.

Chi vive con particolare apprensione tutta la situazione, ovviamente oltre a tutti i tifosi rossoneri, c'è anche il Monza, che è in attesa di capire cosa ne sarà di Colombo: i brianzoli al momento sono con il mercato offensivo fermo, in attesa che si sblocchi la situazione Taremi per poter prendere finalmente il giovane centravanti rossonero.