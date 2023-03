MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Yacine Adli ha trovato finora pochissimo spazio e per questo in vista della prossima stagione il Milan sta valutando la possibilità di cederlo in prestito a qualche squadra che gli permetta di giocare con maggiore continuità e proseguire il suo percorso di crescita. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.