Milan, presto chiarezza sul futuro di Borini: a rivelarlo è l'agente

Il profilo Instagram dell'agenzia "RDF Football", capeggiata dal procuratore di Borini Roberto De Fanti, ha pubblicato una foto in cui sono ritratti gli stemmi di sei squadre: Parma, Genoa, Hellas Verona, SPAL, Fiorentina e Sampdoria, ovvero le squadre che sono interessate all'esterno rossonero. Ma quando verrà definito il futuro del giocatore del Milan? Secondo il commento che accompagno lo scatto non bisognerà attendere molto: "Coming soon...".