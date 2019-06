Milan, prima offerta alla Fiorentina per Veretout: 16 milioni più bonus

Dopo aver chiuso l'acquisto di Krunic dall'Empoli, Paolo Maldini, nuovo dt rossonero, ha sondato il terreno con la Fiorentina per Jordan Veretout, centrocampista francese in uscita dai viola e molto gradito a Marco Giampaolo. Lo riferisce sportmediaset.it, che spiega che il club di via Aldo Rossi ha già messo sul piatto una prima offerta da 16 milioni più bonus. Difficile comunque che si possa chiudere a queste condizioni, dato che la Fiorentina ha recentemente rifiutato 27 milioni dal Napoli, ma la trattativa è appena cominciata e non è detto che non si possano trovare nei prossimi giorni le giuste congiunture per arrivare alla fumata bianca.