Milan, proposto l’egiziano Elneny

Ieri a Casa Milan si è presentato Sascha Empacher, procuratore dell’agenzia tedesca Spocs. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport - che conferma la notizia riferita da MilanNews.it - l’agente avrebbe offerto il centrocampista Elneny, giocatore di proprietà dell’Arsenal ma in prestito al Besiktas. Non è da escludere, comunque, che il manager possa agire anche da intermediario per altri suo connazionali.