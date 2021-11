Milan, prosegue lo stallo per Franck Kessie

Tra le questioni irrisolte a livello contrattuale continua a tenere banco il caso legato ad Franck Kessie. Il centrocampista non solo non ha ancora rinnovato il legame contrattuale con il Milan, ma per un motivo o per l’altro, tutti gli incontri propedeutici a stabilire un avvicinamento tra le parti sono saltati nelle ultime settimane e non per volontà dei rossoneri. Un segnale che poco ha a che fare con le dichiarazioni d’intenti estive del diretto interessato e che prometteva fedeltà ai colori ed un senso di appartenenza che all’atto pratico non è ancora stato rispettato dai fatti.

Questa pausa di metà novembre rappresenta una delle ultime finestre utili per poter arrivare ad contatto tra le parti, ammesso che ce ne sia la volontà di base. Nel frattempo, dall’estero ma non solo, le sirene continuano a riecheggiare. Gennaio si avvicina e con esso anche la prospettiva di un accordo con qualcun altro.