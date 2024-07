Milan, proseguono i contatti con l’entourage di Pavlovic

Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, vanno avanti i contratti tra il Milan e l'entourage di Strahinja Pavlovic, difensore centrale classe 2001 del Salisburgo. I dirigenti milanisti stanno provando ad accelerare sul giocatore serbo per per dare a Fonseca quel centrale che manca in rosa per completare il pacchetto, specie in virtù del possibile ritorno di Kalulu come terzino destro.

Questi i numeri di Pavlovic nella stagione 2023-2024 con il Salisburgo:

PRESENZE CAMPIONATO: 26

PRESENZE COPPA D'AUSTRIA: 5

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 6

PRESENZE TOTALI: 37

MINUTI IN CAMPO: 3262'

GOL: 4

AMMONIZIONI: 12

ESPULSIONI: 1