Milan, Raiola vorrebbe un ingaggio superiore per Ibrahimovic

Il Milan resta in attesa di un segnale, o meglio, di una risposta da Ibrahimovic. I rossoneri hanno offerto un contratto di diciotto mesi (ma con la possibilità di liberarsi a giugno) con un ingaggio totale da 6 milioni netti (2+4). Secondo quanto riportato da Tuttosport, Raiola vorrebbe qualcosa in più, ma è evidente che la scelta di Ibra non sarà solo economica. La risposta dovrebbe arrivare la prossima settimana, al più tardi entro il 10 dicembre.