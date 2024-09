Milan, rinnovo Maignan sempre più vicino: le cifre e i retroscena dell'estate

Il Corriere dello Sport torna sulla trattativa, calda, del Milan con l'entourage di Mike Maignan per arrivare al prolungamento del contratto del portiere francese. Negli ultimi giorni le parti si sono ulteriormente avvicinate, col giocatore ed i suoi agenti che hanno abbassato le pretese rispetto alle iniziali richieste.

Le cifra sono all'interno dei parametri rossoneri e seguono un po' la strada tracciata da Rafael Leao: la base fissa sarà di 5 milioni di euro netti a cui aggiungere corposi bonus individuali e di squadra per far salire ulteriormente l'ingaggio. Le parti insomma sono vicine all'accordo, con Maignan che andrebbe a firmare fino al giugno del 2028 dopo che il Milan, in estate, aveva detto no ai sondaggi delle big europee, Chelsea e Bayern Monaco su tutte, trincerandosi dietro una eventuale valutazione superiore agli 80 milioni di euro.

Nelle scorse settimane il portiere francese aveva così parlato della sua situazione: "La scorsa stagione penso di essermi ritrovato a perdere contro me stesso, perché la mia lotta è rimanere sempre concentrato su cosa sono bravo a fare, su di me, e non di rimanere coinvolto in tutto quello che accade attorno a me. Mi sono dunque trovato davanti a delle brutte sfide. Quelle che dovevo affrontare non le ho vinte, e per questo so di aver perso. Quindi, quello che farò, e l'ho già detto, è di imparare da questa lezione per essere più forte in questa stagione".