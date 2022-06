Milan, ritorno di fiamma per Diallo: il PSG chiede 30 milioni, per i rossoneri affare possibile solo in prestito

MilanNews.it

Dopo aver seguito a lungo a gennaio, il Milan avrebbe rimesso gli occhi su Abdou Diallo, difensore del PSG che potrebbe lasciare Parigi in estate per andare a giocare con più continuità. Sfumato Botman, che è andato al Newcastle, i rossoneri stanno valutando altri profili per la difesa. I francesi valutano Diallo una trentina di milioni di euro, cifra che il Diavolo non intende assolutamente spendere. Più facile che il senegalese possa eventualmente arrivare in prestito.