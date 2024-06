Milan, ritorno di fiamma per Kiwior: la polivalenza del polacco può risollevare la difesa

Al Milan la priorità di questi tempi è il centravanti, d'accordo. Ma anche il capitolo difensore va risolto, considerando i 69 gol incassati in tutto nell'ultimo anno e constatato l'addio di Kjaer. L'obiettivo di Furlani e Moncada risiede a Londra e porta il nome di Jakub Kiwior, ritorno di fiamma in casa rossonera: il classe 2000, informa Il Corriere dello Sport, è alla ricerca disperata di considerazione e spazio, tenendo conto che all'Arsenal ha giocato poco in questa stagione.

Il polacco, ex Spezia, conosce bene la Serie A ed è un punto fermo della Nazionale polacca, come visto all'Europeo. Un anno e mezzo con i Gunners, oltre alle istruzioni di coach Mikel Arteta e il livello da capogiro in Premier League hanno permesso al terzino sinistro - si legge sul quotidiano romano - di maturare e affermarsi anche nel ruolo di centrale. Per questo il Milan è tornato a valutare attentamente l'opzione Kiwior.