Milan, Robertson grande occasione: ecco perchè potrebbe fare al caso tuo

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Nonostante la stagione non sia ancora terminata, il calciomercato è sempre più vicino e i nomi che vengono accostati al club rossonero aumentano di giorno in giorno. Chiaramente ci saranno tanti fattori da tenere in considerazione, in primis chi sarà l'allenatore della prossima stagione, che si presume essere Massimiliano Allegri. Poi si dovrà capire se ci si qualificherà alla prossima Champions League o meno, il che sposta in maniera decisiva l'ago della bilancia per il mercato rossonero di quest'estate. Altro fattore da tenere in considerazione saranno le richieste del mister in base anche al modulo che vorrà provare ad utilizzare, se si continuerà con il 3-5-2 o se si passerà al 4-3-3. Nonostante tutte queste discriminanti, ci sono alcuni giocatori che sarebbero sicuramente un upgrade per la rosa rossonera. Uno di questi è Andrew Robertson, terzino in forza al Liverpool che con i Reds ha scritto la storia della propria squadra.

ROBERTSON, I DATI DELLA STAGIONE IN CORSO

Robertson, terzino del Liverpool, è un classe 1994 che quest'anno ha compiuto 31 anni. L'età potrebbe spaventare ma gli esempi di Rabiot e Modric su tutti hanno dimostrato che questa a volte sa essere solo un numero e che non è automaticamente sinonimo di giocatore finito. Lo scozzese infatti quest'anno ha giocato 31 partite con i Reds tra Premier League, Champions League e le varie coppe nazionali inglesi. 1.596 minuti per un totale di 63 minuti di media giocati a partita. Non pochi per essere in Premier League, campionato in cui le squadre vanno al doppio della velocità e dell'intensità rispetto a quello italiano.

PERCHÉ ROBERTSON SAREBBE UN ACQUISTO GIUSTO?

Il palmares parla chiaro, 2 Premier League, 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea, 1 Mondiale per Club, solo per citare i più importanti. L'esperienza dunque è il primo fattore che indubbiamente farebbe la differenza nella rosa rossonera. Altro aspetto è quello tattico: essendo un terzino purosangue, Allegri avrebbe la possibilità di utilizzare il 4-3-3 con un terzino di ruolo, non dovendo così adattare altri giocatori. E se pensate possa essere un "tappo" per la crescita di Bartesgahi, in realtà l'effetto sarebbe contrario perchè per il giovane terzino italiano, avere vicino per un anno un giocatore che ha vinto tutto in Europa e nel mondo da protagonista, sarebbe altamente proficuo. Ultimo fattore, non per importanza, è il prezzo: Robertson ha un contratto che lo lega ai Reds fino al 30/06/2026, dunque è in scadenza. Ciò vuol dire che, salvo rinnovo annuale, lo scozzese andrà via a zero. L'ingaggio che attualmente percepisce è di 4,5 milioni di sterline + 1 di bonus, poco più di 5,5 milioni di euro. Una cifra già non esorbitante che potrebbe essere ulteriormente trattata direttamente con il giocatore.