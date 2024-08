Milan-Royal, la chiusura è vicina: operazione ai dettagli

Il Milan cerca di accelerare le operazioni del calciomercato dopo aver concluso per Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic. Ora i rossoneri puntano a chudere per il terzino destro e per il nuovo mediano di centrocampo. Nello specifico per il laterale, che è una richiesta specifica di Fonseca fin da prima del suo arrivo, il Milan è pronto a chiudere per Emerson Royal che si avvicina sempre di più a Milanello e al club rossonero, come viene sottolineato oggi dal Corriere dello Sport.

Secondo quanto viene scritto l'operazione con il Tottenham è ai dettagli, vanno dunque limate le ultime situazioni legati soprattutto ai bonus. La sprint finale potrebbe arrivare proprio nel weekend, dopo che i contatti tra dirigenza rossonera ed entourage del brasiliano sono andati avanti anche nelle ultime giornate. I rossoneri dovrebbero chiudere un'operazione da circa 20 milioni, tutto compreso tra parte fissa e bonus.