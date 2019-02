Milan, Saint-Maximin lancia messaggi per giugno

Il Milan ha come primo obiettivo per giugno l’esterno francese Allan Saint-Maximin. Il giocatore del Nizza proprio ieri ha fatto capire di volersi separare dall’attuale club al termine della stagione, anche se la scadenza del suo contratto non è più nel 2020 ma nel 2022 perché è scattata una clausola automatica legata alle presenze. Un prolungamento che comunque non influirà sulla sua cessione, perché la promessa del Nizza è di lasciarlo partire a giugno in caso di offerta di una big. E sarà proprio il Milan a farsi sotto, come già successo nelle ultime ore di mercato a gennaio. Saint-Maximin ha dichiarato a Canal Football Club di voler provare una nuova esperienza tra qualche mese: “Di certo voglio raggiungere il massimo livello. Sarebbe una bugia dire che voglio restare qui per tutta la carriera. Ma so bene che devo fare bene sul campo, poi si vedrà quello che accadrà". Nel frattempo è previsto entro febbraio un altro colloquio tra i rappresentati del giocatore e Leonardo, che ha in agenda un colloquio pure con la dirigenza francese per portarsi avanti e strappare una sorta di prelazione per il prossimo mercato. Anche perché iniziano a muoversi le altre big d’Europa come il Borussia Dortmund e l’Atletico Madrid, e i rossoneri vogliono assicurarsi un talento puro per rinforzare l’attacco in vista del prossimo campionato.