Oltre al difensore, il Milan sta sondando anche il mercato degli attaccanti per regalare a Pioli un’alternativa concreta a Ibrahimovic. In caso di arrivo di un centravanti (come Scamacca, ad esempio), i rossoneri potrebbero lasciar partire in prestito il giovane Lorenzo Colombo per consentirgli di fare esperienza e giocare con maggiore continuità.