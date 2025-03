Milan, senti Ricci: "Torino è una seconda casa, la fascia da capitano un onore"

Non è una novità che Samuele Ricci sia nel mirino del Milan per la prossima estate di calciomercato. Al fianco di Fofana l'italiano potrebbe creare una diga importante, quella che forse in questa stagione la formazione rossonera non ha mai avuto, complici scelte di formazioni errate o giocatori che per caratteristiche non dovrebbero ricoprire questo ruolo. Eppure la strada che porta a Samuele Ricci si pronostica essere in salita e particolarmente tortuosa, come scritto questa mattina da Tuttosport, che oltre a titolare "Ricci invece diventerà il gioiello del mercato", ha anche precisato che Urbano Cairo valuta il capitano del suo Torino almeno 40 milioni di euro.

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - "Torino rappresenta una seconda casa per me perché sono qui da più di tre anni, sono entrato subito in sintonia con i tifosi e mi hanno fatto capire che cos'è il Toro: chi gioca qui percepisce qualcosa di diverso con questa maglia": così il centrocampista granata, Samuele Ricci, racconta i suoi tre anni vissuti sotto la Mole. "La fascia di capitano è un onore, ma mi dispiace un po' perché non c'è più Zapata che ci avrebbe dato una grossa mano - continua ai microfoni di Dazn - ma è il segno che sto facendo qualcosa di buono: con mister Vanoli si è subito creato un bel rapporto, io cerco sempre di dare il buon esempio". E sulla Nazionale: "Spalletti mi ha sgridato molto perché voleva determinate cose, ma anche con lui c'è grande fiducia reciproca - risponde Ricci - e si è creato davvero un bel gruppo: il merito è suo, io cerco sempre di rubare qualcosa dai miei compagni perché ci sono giocatori davvero forti". Intanto circolano tante voci di mercato sul suo futuro: "Fanno piacere come a chiunque, ma l'importante è restare focalizzati su cosa si sta facendo - conclude il classe 2001 - perché se ti fai prendere troppo, rischi di perdere il focus". (ANSA).