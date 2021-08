Milan, serve aumentare la qualità della rosa: ultimo sprint sul mercato

Non manca molto al termine del calciomercato e il Milan dopo aver investito tanto e lavorato bene su alcuni reparti, deve ancora completare la rosa. Per i miglioramenti più importanti bisognerà attendere ancora qualche giorno, quando ci saranno le occasioni di fine mercato, ma sono almeno 4-5 le operazioni importanti da fare. In primis un trequartista di qualità, così come un’ala destra. Da non sottovalutare un altro centrocampista che possa garantire un livello sempre alto insieme ai titolari, infine un terzino destro e se dovesse capitare anche una terza punta giovane.

La dirigenza è impegnata a sondare procuratori e dirigenti per ottenere il massimo da questa campagna di rafforzamento, e lo stesso Stefano Pioli spera di avere un gruppo ancora più competitivo per lottare su più fronti. Il Milan dopo sette anni d’assenza dalla Champions spera di andare più avanti possibile nella competizione, mentre in campionato l’obiettivo è ottenere nuovamente un piazzamento nelle prime quattro posizioni della classifica. Per riuscirci saranno necessari altri rinforzi. Giorni di strategie, poi l’affondo finale.