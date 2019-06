Milan, si allontana Kabak: vuole rimanere in Bundesliga

Il futuro di Ozan Kabak dovrebbe essere ancora in Bundesliga. Il giovane difensore turco dello Stoccarda, cercato con insistenza dal Milan, ha riflettuto nelle ultime ore insieme agli agenti e sarebbe prevalsa la volontà di rimanere in Germania. Il classe 2000 pensa che per la sua carriera e il suo futuro sia meglio restare al momento in un campionato che conosce.

La decisione, comunque, non intacca il grande rispetto e l'apprezzamento per il Milan, per la sua storia e per il progetto che era stato prospettato. Non c'è ancora nulla di definitivo e non è ancora stata apposta alcuna firma, la clausola di 15 milioni scade il prossimo 30 giugno, ma l'attuale orientamento di Kabak è questo.

E il futuro? Come riportato dall Bild e da altre fonti tedesche, la soluzione che il giocatore ritiene attualmente più opportuna e consona al suo futuro è lo Schalke 04, ancor più del Bayern Monaco. Presto, in ogni caso, arriverà una decisione definitiva e finale.