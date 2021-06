Milan, si registrano gli interessamenti di Genoa e Verona per Conti e Caldara

Oltre al mercato in entrata, in via Aldo Rossi si lavora anche a quello in uscita. In particolare, i dirigenti rossoneri sono al lavoro per provare a piazzare quei giocatori che difficilmente rientreranno nel progetto di Stefano Pioli, come per esempio Andrea Conti e Mattia Caldara: secondo Tuttosport, per loro due si registrano gli interessamenti di Genoa e Verona.