Milan, sogno Milinkovic. Lotito vuole 30 milioni. Gazzetta: "Loftus-Cheek e Kamada alternative"

Anche il Milan si muove per Sergej Milinkovic-Savic. Come si legge sulle pagine odierne della Gazzetta dello Sport, il serbo ha un contratto di un solo anno ancora con la Lazio e in estate partirà al 99%. Lotito vuole comunque 25-30 milioni di euro, per i rossoneri il budget dipenderà anche dal piazzamento finale in campionato. Alternativa al biancoceleste è sempre Ruben Loftus-Cheek: per lui il Milan si è già mosso, facendo passi avanti.

Il Chelsea vuole 25 milioni. Infine, l’ultima soluzione - si legge -, porta a Daichi Kamada. Giapponese classe ‘96 dell’Eintracht Francoforte, che si libererà a zero il prossimo 30 giugno.