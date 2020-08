Milan, sono ben quattro gli esterni sul mercato

Dopo aver acquistato Kalulu dal Lione, il Milan ora si muove sul mercato per sfoltire il reparto dei terzini. Infatti, i rossoneri hanno messo in vendita, per quanto riguarda l'out di destra, sia Andrea Conti che Davide Calabria (quest'ultimo oggetto di plusvalenza certa). Mentre a sinistra, Diego Laxalt e Ricardo Rodriguez (tornato al Milan dopo l'esperienza al PSV) sono in cerca sistemazione.