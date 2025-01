Milan su Gimenez? Per il Feyenoord non è in vendita a gennaio

In queste ore, il nome di Santiago Gimenez, attaccante messicano (ma con passaporto italiano) classe 2001 del Feyenoord, è stato accostato al Milan a cui manca un vero goleador in attacco. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano su X, però, il club olandese non intende privarsi dei suoi gioielli in questa finesta di mercato invernle: "Il Feyenoord ritiene che Santiago Gimenez non sia sul mercato a gennaio. Nonostante le recenti indiscrezioni, il Feyenoord insiste nel voler mantenere tutti i suoi giocatori migliori, incluso Hancko... che rimane in cima alla lista della Juventus per l'estate".

Questi i numeri stagionali di Gimenez con la maglia del Feyenoord:

PRESENZE EREDIVISIE: 11

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 3

PRESENZE COPPA D'OLANDA: 2

PRESENZE SUPERCOPPA D'OLANDA: 1

PRESENZE TOTALI: 17

MINUTI IN CAMPO: 1096'

GOL: 13

AMMONIZIONI: 3



🚨🇲🇽 Feyenoord consider Santiago Gimenez not available for sale in January.



Despite recent links, Feyenoord insist to keep all their top players including also Hancko… who remains top of the list for Juventus in the summer. pic.twitter.com/InLJAgJWYS