Milan su Isaken del Midtjylland, l'esterno destro che ha fatto impazzire la Lazio

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il Milan e la Fiorentina stanno seguendo con grande attenzione il profilo di Gustav Isaksen, attaccante esterno classe 2001 in forza al Midtjylland; bravissimo con entrambi i piedi, gioca prevalentemente sulla fascia destra ed ha grande capacità di dribbling e di rapidità. Potrebbe essere sconosciuto ai più, ma, per farsi un'idea veloce, basta dare un'occhiata agli highlights del match di ieri tra i danesi e la Lazio, nel quale ha fatto letteralmente impazzire a suon di dribbling la difesa di Sarri.

Oltre al Milan, ieri in tribuna c’erano osservatori di mezza Europa: tra le più convinte, c’è la Fiorentina che ha già fatto un offerta concreta molto alta, ma Svend Graversen, direttore sportivo del Midtjylland, ha riferito di aver "già detto no a 15 milioni offerti da un club della Premier alla chiusura dello scorso mercato perché il giocatore ne vale molti di più".

Isaksen, però, ha già parlato in passato molto positivamente dell'Italia: "Cosa mi piace dell’Italia? Con le nostre giovanili in passato ho giocato a tre tornei da voi. Amo questo paese, il vostro clima e soprattutto la cucina. In particolare i ravioli. E poi mi sembra un campionato adatto proprio a me. Se potessi scegliere non avrei dubbi".