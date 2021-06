Milan su Kamara, il procuratore: "Via per 20-25 milioni"

Il procuratore di Boubacar Kamara, mediano dell'OM in scadenza nel 2022, Bruno Satin, è intervenuto ai microfoni di "Le Phocéen" ed ha parlato del possibile prezzo di vendita del calciatore, che interessa anche al Milan: "Bisogna capire che c’è un’enorme differenza tra il valore assoluto di un giocatore e il suo valore al tempo T, quando gli rimane solo un anno di contratto. È il caso, ad esempio, di Kylian Mbappé che oggi vale solo 118 milioni di euro , mentre è di gran lunga il giocatore più costoso al mondo in valore assoluto. Potremmo metterlo tra 30 e 35 milioni di euro, secondo me, anche se questo non significa molto perché è soprattutto una questione di domanda e offerta. Con un contratto in scadenza il prossimo anno se l’OM riuscisse a ottenere 20 o 25 milioni, sarebbe secondo me una buona operazione per un giocatore non internazionale nella sua situazione".