Milan su Lucca: il Pisa lo valuta 10 mln, ma il prezzo potrebbe salire

Il Milan, così come Inter e Juventus, ha messo gli occhi su Lorenzo Lucca, centravanti classe 2000 che si è messo in mostra in questo inizio di stagione con la maglia del Pisa e dell'Italia Under 21 (ieri è andato in gol contro la Svezia): come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, il club toscana lo valuta 10 milioni di euro, ma se dovesse continuare a segnare non è escluso che il suo prezzo possa salire ancora.