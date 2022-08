Milan su Onana, un vantaggio i buoni rapporti instaurati con il Bordeaux

MilanNews.it

Uno dei nomi più ricorrenti in questi giorni per il centrocampo del Milan è quello del centrocampista camerunese classe 2000 Jean Onana, in forza al Bordeaux. Come riporta questa mattina Tuttosport, le trattative potrebbero essere facilitate dai buoni rapporti che intercorrono tra il Milan e la società francese, che affondano le proprie radici nella scorsa estate quando si concluse l'affare per Yacine Adli.