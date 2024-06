Milan, suggestione Abraham: Fonseca "gradirebbe"

Questa mattina la Gazzetta dello Sport propone un nuovo nome per l'attacco del Milan. Si tratta del centravanti inglese della Roma Tammy Abraham, che quest'anno ha giocato solamente la parte finale della stagione dopo essere tornato in campo in seguito a un brutto infortunio al ginocchio. Il centravanti, che è amico fraterno di Tomori. potrebbe arrivare o come alternativa a Zirkzee oppure come vice numero 9. In ogni caso ci sarebbe un po' da ridisegnare il reparto.

Dall'equazione non può essere tolto Luka Jovic che per il momento è stato confermato dal Milan ma che, vista la buona stagione da riserva e anche il discreto rendimento in nazionale serba, potrebbe anche avere mercato. Tornando sull'attaccante giallorosso, la rosea riporta che il nuovo allenatore rossonero Paulo Fonseca "gradirebbe" Abraham come soluzione. Il calciatore è in uscita dalla Capitale e potrebbe sfruttare il Milan come opportunità di rilancio ma in un campionato che ha già imparato a conoscere.