Milan, sul futuro di Gabbia inciderà la partecipazione all'Europa League

Sul destino di Matteo Gabbia peserà anche la partecipazione all'Europa League. Come riporta Tuttosport, se i rossoneri centreranno l’obiettivo, il difensore, proveniente dalle giovanili del club, farebbe molto comodo per la lista europea. In caso di mancata qualificazione, invece, al Milan potrebbero bastare 4 centrali (Romagnoli, Kjaer, Musacchio e il nuovo acquisto che arriverà) e forse Gabbia potrebbe essere mandato a fare esperienza in prestito.