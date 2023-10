Milan sulle tracce di Zirkzee: l'olandese è valutato 20 milioni. Occhio a Saelemaekers...

Secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina, il Milan sarebbe sulle tracce di Joshua Zirkzee come attaccante su cui investire il prossimo anno. Ancora non ci sono trattative ma solo idea e gradimento di un giocatore che sta crescendo moltissimo al Bologna, dove in questa stagione è titolare. Il valore dell'olandese si attesta sui 20 milioni di euro. Ma da qui all'estate non è detto che questo possa anche aumentare, così come non è detto che il Milan non possa usare Alexis Saelemaekers come pedina di scambio (il belga è in prestito dal Milan al Bologna). Per ora, però, sono tutte ipotesi.