Milan, Tatarusanu nel mirino del Torino per l'estate

© foto di www.imagephotoagency.it

Considerazioni in corso in casa Torino per il ruolo di portiere. Vanja Milinkovic Savic non è sicuro di essere granata l'anno prossimo e Berisha, il secondo, ha chiesto di essere ceduto. Ecco che Tuttosport oggi fa il nome di Ciprian Tatarusanu: il portiere rumeno del Milan andrà in scadenza con i rossoneri quest'estate e saluterà con ogni probabilità Milanello venendo sostituito da Marco Sportiello. Il Torino potrebbe così assicurarsi le prestazioni del portiere a parametro zero.