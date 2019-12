Milan, Theo piace molto all'estero ma per i rossoneri è incedibile

Tra le note più positive, se non la più lieta, di questo complicato inizio di stagione rossonero, Theo Hernandez è il faro e l'uomo in più di un Milan alla ricerca della via di uscita da una crisi che dura da mesi. Arrivato in estate in sordina dal Real Madrid per 20 milioni di euro, il laterale voluto fortemente da Maldini sta convincendo tutti e per distacco, sin qui, è il miglior colpo di mercato rossonero dell'estate. I gol, le sue cavalcate e le grandi prestazioni offerte non sono passate inosservate nè al Milan nè a molti top club esteri che hanno cominciato a seguire con insistenza il francese.

I rossoneri, quindi, consapevoli del potenziale del laterale sinistro, non avrebbero perso tempo cautelandosi sia con il giocatore che con gli agenti dello stesso. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su calciomercato.com, infatti, la dirigenza rossonera avrebbe incontrato i procuratori e lo stesso Hernandez per ribadire fermamente quanto credano nel giocatore che deve e dovrà essere un punto di riferimento del Milan presente e futuro.