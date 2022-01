Il Milan continua a cercare un difensore centrale e nei giorni scorsi aveva messo gli occhi su Malick Thiaw dello Schalke 04: come riporta stamattina il Corriere della Sera, la trattativa tra i due club è ferma in quanto i rossoneri ritengono troppo alta la valutazione da 10 milioni di euro dei tedeschi per il loro giocatore.