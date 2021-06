Milan-Tomori, è la 5ª operazione di mercato più importante da quando c'è Elliott

Da ieri Fikayo Tomori è a tutti gli effetti un giocatore di proprietà del Milan, che ha versato i 28 milioni di euro necessari per riscattarlo dal Chelsea. Come riporta Tuttosport in edicola stamattina, il difensore inglese, pagato complessivamente 29 milioni tra riscatto (28) e prestito (1), è la quinta operazione di mercato più costosa da quando alla guida del club rossonero c'è il fondo Elliott dopo Paquetà (37,8 milioni), Caldara (36), Piatek (35) e Leao (29,8). Tutti i valori indicati tra parentesi sono quelli ufficiali presenti nell’ultimo bilancio disponibile della società di via Aldo Rossi.