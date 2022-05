Milan, torna di moda il nome di Deulofeu: l'Udinese vorrebbe inserire Pobega nella trattativa

Fonte: TuttoUdinese.it

Gerard Deulofeu ritorna in orbita Milan. L'attaccante spagnolo, in forza all'Udinese, ha già vestito la casacca rossonera nel 2017 e piacerebbe tantissimo alla dirigenza guidata da Maldini e Massara, anche per concedere un'alternativa in quella zona di campo a Stefano Pioli. I friulani però vorrebbero inserire il cartellino di Tommaso Pobega nella trattativa, puntando a rinforzare il proprio centrocampo. A riferirlo è TuttoUdinese.it.