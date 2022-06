Milan-Traore, Gazzetta: “L'ingaggio non sarebbe un problema”

Fonte: tuttomercatoweb.com

La Gazzetta dello Sport sottolinea come il Milan abbia intavolato dei dialoghi esplorativi per Hamed Traorè col suo agente Gabriele Giuffrida. Le condizioni di partenza ci sono, il giocatore piace e l’ingaggio non sarebbe un problema: Traorè guadagna meno di un milioni a stagione. Dunque se i rossoneri decidono che l’ivoriano è l’uomo giusto, c’è una strada per la trattativa.