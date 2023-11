Milan, trattativa avanzata per Popovic. Deve arrivare l'ultimo sì

Il Milan è vicinissimo all'approdo di Matija Popovic, stellina 17enne del Partizan Belgrado, uno dei giocatori più talentuosi di Serbia. Attaccante, ventuno gol in venticinque partite nella scorsa stagione, attualmente è fuori rosa perché l'idea del padre è stata quella di non rinnovare il contratto, in scadenza al 31 dicembre del 2023 - riporta TuttoMercatoweb.com -, per cercare una sistemazione più prestigiosa al figlio. Tanti club si sono interessati, dal Barcellona al Borussia Dortmund, ma la trattativa per portarlo in rossonero è in fase avanzata. C'è una proposta sul tavolo, andando incontro alle richieste di giocatore e agente (padre), quindi la sensazione è che possa essere accettata nei prossimi giorni.

Popovic sarebbe un altro arrivo dalla Serbia, anche se quello prima - il centravanti Lazetic - non è stato all'altezza delle aspettative create in lui. Probabile che, al netto della cifra da corrispondere al Partizan come premio di formazione, la commissione sia abbastanza importante per un talento del genere. In Italia si pagano mediamente di più rispetto agli altri campionati, dunque anche questo orienterebbe la scelta di Popovic. Insomma, una sorta di investimento per il futuro e con l'intenzione di anticipare una concorrenza che potrebbe farsi via via sempre più folta. Si aspetta, quindi, una risposta: la proposta è fino al 30 giugno del 2028.