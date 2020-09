Il Milan sta cercando una sistemazione per Diego Laxalt, giocatore che non ha mai convinto del tutto. Una volta piazzato l’uruguaiano, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi andranno alla ricerca di un sostituto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ai rossoneri piacciono tre giovani: Mykolenko della Dinamo Kiev, Alejandro Balde del Barcellona e Nuno Mendes dello Sporting Lisbona.