Milan, tutto fermo per il rinnovo di Leao. Gazzetta: "Mai così lontani"

Nel derby di domenica, Rafael Leao non ha lasciato nessuna impronta, anche per colpa di Giroud che ha sciupato una grossa palla gol servita dal portoghese. Così come sono ferme anche le trattative che riguardano il suo rinnovo con il Milan, spiega La Gazzetta dello Sport. Il calciatore non si accontenta dello stipendio da 6,5 offertogli perché vuole che sia il Milan a sollevarlo dalla questione con lo Sporting Lisbona (i famosi 19 milioni spettanti ai lusitani. In sospeso anche la questione clausola da 150 milioni, che il giocatore vorrebbe dimezzare. Tutto fermo quindi, aumentano così le possibilità di addio anticipato.