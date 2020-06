Dayot Upamecano era nella lista di Ralf Rangnick per rinforzare la difesa del Milan. Il centrale francese sarebbe stato l’uomo perfetto per completare il pacchetto difensivo, ma l’Arsenal - secondo quanto riportato da Tuttosport - sarebbe pronta a chiudere per il giocatore, il quale ha un contratto fino al 2021 con il Lipsia, che non può quindi valutarlo una cifra stratosferica.