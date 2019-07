Milan-Veretout: no della Fiorentina anche all'inserimento nell'affare di Biglia e Borini

Oltre che a Cutrone e Laxalt, la Fiorentina avrebbe detto no al Milan anche all'inserimento di Lucas Biglia e Fabio Borini nella trattativa per Jordan Veretout: come spiega La Gazzetta dello Sport, l'argentino non è infatti il primo regista su cui Montella pensa di avviare il nuovo corso, mentre l'italiano non è il primo tra i jolly che i viola potrebbero mettersi in rosa.