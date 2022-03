Milan, via alla costruzione della nuova squadra. Il centrocampo al centro delle attenzioni

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

In attesa di capire se Zlatan Ibrahimovic deciderà o meno di continuare l'avventura da calciatore, il Milan in questo finale di stagione si sta già attivando per costruire la squadra del prossimo anno. Che verosimilmente dovrà affrontare la seconda partecipazione consecutiva alla Champions League dopo un lungo digiuno.

Una prima certezza - Detto che il riscatto di Alessandro Florenzi dal prestito pattuito la scorsa estate con la Roma dovrebbe oramai essere sicuro, le attenzioni maggiori degli uomini mercato rossoneri sono concentrati sul centrocampo.

Rebus mediana - Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l'addio a zero di Franck Kessie apre una lacuna da colmare. In aggiunta al fatto che il prestito biennale ottenuto dal Chelsea per Tiemoué Bakayoko duri quanto inizialmente pattuito, visto che il francese non è riuscito a riproporre il rendimento visto tre anni fa nella sua prima avventura al Diavolo.

Le altre situazioni - Anche gli altri reparti, infine, contengono dei rebus ancora da risolvere. In difesa c'è la questione legata al rinnovo di Alessio Romagnoli, mentre in attacco si sta ancora valutando la conferma di Junior Messias.