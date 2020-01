Il Milan aspetta una risposta dal Nacional per Matias Viña, terzino che gli uomini di mercato di via Aldo Rossi hanno scelto per sostituire il partente Rodríguez. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato rossonero, Ivan Gazidis, avrebbe dato il via libera all’investimento da circa 8.5 milioni (tra prestito oneroso e riscatto) per il giovane uruguaiano.