Milenkovic non rinnova con la Fiorentina: Milan alla finestra

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Nikola Milenkovic non rinnoverà il proprio contratto con la Fiorentina, e a giugno lascerà il club toscano. Il contratto che lega il difensore ai viola scadrà nel 2022, dunque, a fine stagione saremo a un solo anno dalla scadenza. Per non rischiare poi di perderlo a zero, la Fiorentina lo cederà a giugno. Il Milan, che da mesi ha mostrato interesse verso il difensore, rimane vigile. Su Milenkovic comunque, ci sono anche vari club della Premier League.