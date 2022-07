MN - Avanza Tanganga per la difesa del Milan: dirigenza al lavoro con il Tottenham per il prestito dell'inglese

Fonte: Antonio Vitiello

Japhet Tanganga è il nome caldo del Milan per rinforzare la difesa. Avanti tutta per il difensore inglese, con la dirigenza del club di via Aldo Rossi che, come appreso da Milannews.it, è al lavoro con quella del Tottenham per arrivare ad un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto.