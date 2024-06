MN - Baiocchini: "Una delle cose più importanti che ha detto Ibra è che Maignan, Theo e Leao restano, se vogliono rimanere, perché il club non ha bisogno di vendere"

vedi letture

Dopo la conferenza stampa a Milanello di Zlatan Ibrahimovic, che ha annunciato Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan, Manuele Baiocchini, giornalista di SkySport, ha parlato in esclusiva a MilanNews.it per commentare le parole dello svedese.

I tifosi, secondo te, possono essere un po' meno scettici dopo le parole di Ibrahimovic?

"Credo di sì. Spesso quando non si parla e non si comunica con l'esterno, il tifoso inizia a diventare insofferente e a chiedersi cosa si stia facendo e dove si stia andando. Quando invece si lavora, arrivano i primi colpi di mercato e si allestisce una squadra di livello, poi anche i tifosi più scettici possono ricredersi. Una delle cose più importanti che ha detto Ibra è che Maignan, Theo e Leao restano al Milan perché il club non ha bisogno di vendere. Il Milan vuole tenere i giocatori migliori, se i migliori vogliono rimanere ovviamente, e vuole potenziare la rosa. Quindi diamo tempo a questa società, poi chiaramente sarà il campo a dire se le cose sono state fatte bene o meno".