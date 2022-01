MN - Castillejo, il Valencia spinge per il prestito secco. Il Milan vuole inserire il diritto di riscatto

Il Milan continua a lavorare per l’uscita di Samu Castillejo. Come appreso dalla nostra redazione, il Valencia cerca prestito secco fino a fine stagione, senza un esborso economico. Il Milan invece vuole inserire almeno un diritto di riscatto. Il club spagnolo ha virato sul laterale rossonero dopo il no del Tottenham per Bryan Gil. Gli inglesi avevano chiesto 1,5 milioni per il prestito, ma il Valencia ha detto che era troppo caro. Per questo motivo ora stanno puntando Castillejo.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara