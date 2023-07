MN - Chukwueze arriva domani a Milano: il programma. Non andrà poi negli USA

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Samuel Chukwueze arriverà direttamente domani mattina a Milano, sostenendo, nel corso della giornata, le visite mediche presso la Clinica La Madonnina e l'idoneità sportiva presso il Centro Ambrosiano per poi firmare il contratto con il Milan a Casa Milan. L'attaccante nigeriano non si unirà ai nuovi compagni nella tournée negli Stati Uniti per motivi burocratici, ma resterà ad allenarsi a Milanello per poi aggregarsi al gruppo quando terminerà il ritiro negli USA (il 2 agosto).